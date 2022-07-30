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Опубликовано видео уничтожения ВКС России украинских военных с воздуха

«Военкоры "Русской весны"» показали видео уничтожения ВКС России военных ВСУ с воздуха

Опубликовано видео, как Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожают украинских военных с воздуха. Кадры появились в Telegram-канале «Военкоры "Русской весны"».

Отмечается, что за сутки поражены восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, а также живая сила и военная техника во множестве районов.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска 29 июля в районе Яснобродовки в ДНР поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины.

Варвара Кошечкина
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