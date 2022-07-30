Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада с реактивными снарядами на Украине

Минобороны: в ДНР уничтожен дивизион РСЗО и склад с реактивными снарядами для «Градов»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска 29 июля в районе Яснобродовки в ДНР поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».

Также в Минобороны уведомили, что ВКС России в районе Артемовска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Конашенков заявил об уничтожении до 50 военных и восьми единиц военной техники.

30 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России разгромили воинский эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Нетрезвый водитель облил бензином инспектора ДПС и поджег его
МИД России оценил продажу поставленного Киеву вооружения на черном рынке
МИД России заявил о неспособности ЕС вести независимую от США политику
Минобороны заявило об уничтожении склада с реактивными снарядами на Украине
Москвичка умышленно обвинила знакомого в вымогательстве
ВС РФ разгромили перевозивший батальон президента Украины эшелон
В Иране арестовали обвиняемого в шпионаже шведа
Минобороны России сообщило об ударе «Искандеров» по базе «Кракена» под Харьковом
ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.