Минобороны заявило об уничтожении склада с реактивными снарядами на Украине

Минобороны: в ДНР уничтожен дивизион РСЗО и склад с реактивными снарядами для «Градов»

Российские войска 29 июля в районе Яснобродовки в ДНР поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».

Также в Минобороны уведомили, что ВКС России в районе Артемовска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Конашенков заявил об уничтожении до 50 военных и восьми единиц военной техники.

30 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России разгромили воинский эшелон, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.