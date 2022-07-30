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В США начали подготовку законопроекта о ленд-лизе для Тайваня

Fox News: республиканцы готовят законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

Республиканцы готовятся внести в палату представителей Конгресса США законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня. Об этом сообщает телеканал FoxNews.

Законопроект подготовили представители Республиканской партии в палате представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. «Коммунистическая партия Китая продолжает запугивать и оказывать давление на нашего союзника, и Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне свободы и демократии», — заявил Стил.

Авторы законопроекта предлагают дать президенту полномочия предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках ленд-лиза. Выделенные суммы необходимо погасить в течение 12 лет. Кроме того, оговаривается, что Белый дом может пересмотреть сумму погашения, если сочтет, что эти деньги нанесут ущерб национальной безопасности как Тайваня, так и США.

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«Тайвань должен знать, что Соединенные Штаты поддержат его оборонными поставками, включая оружие и технику, независимо от того, что говорит Коммунистическая партия Китая», — заключила сенатор Блэкберн.

Ранее Белый дом поставил под вопрос поездку спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в ходе официального турне по Азии. Как предупреждал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае, если Пелоси все же решит посетить Тайвань.

В годы Второй мировой войны программа ленд-лиза представляла собой систему, по которой США помогали своим союзникам боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьем, включая нефтепродукты.

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Алина Гончарова
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