Санду назвали «молдавским Горбачевым»

Бывший президент Молдавии Додон назвал Санду «молдавским Горбачевым»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал действующую главу государства Майю Санду «молдавским Горбачевым». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Додона, Санду не принимает население Молдавии, однако она пользуется популярностью за рубежом как бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад», — написал он.

Также Додон призвал Санду отказаться от заграничных путешествий — он утверждает, что глава государства ездит туда «ради аплодисментов». Вместо этого экс-президент порекомендовал заняться делами своей страны.

Ранее в июле Додон обвинил правительство Молдавии во втягивании страны в региональную войну в Приднестровье и намерении пригласить войска НАТО. Он утверждает, что действующая глава государства Майя Санду «готова на все, лишь бы остаться у власти».