Додон обвинил молдавские власти в намерении пригласить войска НАТО

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что власти страны планируют пригласить войска НАТО

Власти Молдавии намерены втянуть страну в региональную войну в Приднестровье и на этом фоне пригласить войска НАТО. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

Политик обвинил в разработке таких планов президента страны Майю Санду. Он заверил, что действующая глава государства «готова на все, лишь бы остаться у власти».

«Возможный конфликт с Россией изменит внутриполитическую повестку и отвлечет граждан от серьезных экономических проблем, от высоких тарифов на энергоресурсы, от пенсий и зарплат, "съеденных" колоссальной инфляцией», — сказал Додон.

Экс-президент добавил, что сейчас позиция Кишинева определяется иностранными военными интересами и нацелена на разжигание нового конфликта, хотя реальных предпосылок к нему и нет.

«Молдавии нужны нейтралитет и сбалансированные внешние отношения. Молдавия не хочет войны и не хочет враждебной политики с Россией или любой другой страной», — подчеркнул экс-президент.

29 июля Майя Санду выступила с заявлением, что намерена обратиться за военной помощью к Румынии в случае, если Россия попытается атаковать территорию страны и отторгнуть ее территории.

Вскоре Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики сообщило, что планирует добиваться переформатирования международной миротворческой миссии в Приднестровье, а также вывода из региона российских войск.