Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России

Президент Молдавии Санду: страна обратится за помощью к Румынии в случае угрозы от России

Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России. Об этом заявила президент страны Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь (Румынии — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Санду.

Президент Молдавии также добавила, что правительство республики анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники потенциальной дестабилизации. Санду обратила внимание на положение вещей в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР), где весной произошло несколько терактов.

В конце апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

22 июля в ПМР сказали, что расценивают как угрозу инициативу Молдавии по модернизации армии. «Зачем вам модернизировать армию, вам никто не угрожает. Или вы вынашиваете агрессивные планы?» — говорил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. В тот же день Игнатьев рассказал о цели Приднестровья присоединиться к России.