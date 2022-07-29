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Молдавия захотела переформатировать миротворческую миссию в Приднестровье

МИДЕИ Молдавии потребовало переформатировать миротворческую миссию в Приднестровье

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Кишинев выступает за переформатирование международной миротворческой миссии в Приднестровье, так как за 30 лет конфликта сторонам так и не удалось добиться демилитаризации зоны безопасности. Заявление об этом опубликовало Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии, пишет РИА Новости.

Миротворческая операция в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) началась ровно 30 лет назад, 29 июля 1992 года. На фоне этнических столкновений в регион направили более 1,2 тысячи военных из Молдавии, России и ПМР. Они несут службу в зоне безопасности, разграничивающей подконтрольные Кишиневу и Тирасполю территории.

Как полагают молдавские дипломаты, в прошлом совместные действия сумели предотвратить вспышку конфликта в регионе, однако в нынешней конфигурации миссия не способна обеспечить безопасность жителей. Они захотели включить в ее состав гражданских наблюдателей из международных организаций или иностранных государств, а также вновь потребовали от Москвы вывести войска.

«Мы также подтверждаем, исходя из конституционного нейтралитета страны, соответствующих решений, принятых на Саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и в целях выполнения Резолюции 72/282 Генеральной Ассамблеи ООН, необходимость того, чтобы Российская Федерация завершила вывод своих Вооруженных сил и боеприпасов с территории Молдавии», — говорится в заявлении. При этом в МИДЕИ подчеркнули, что по-прежнему выступают за мирное урегулирование конфликта и не желают применять силу для возвращения неподконтрольных земель.

Ранее министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия начала оказывать политическое давление на Россию и ее миротворческий корпус, чтобы как можно скорее свернуть миссию и занять регион. При этом он заверил, что механизм операции достаточно устойчив и Кишенев не сможет поломать его в одностороннем порядке.

29 июля президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением, что намерена обратиться за военной помощью к Румынии в случае, если Россия попытается атаковать территорию страны и отторгнуть ее территории.

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Алевтина Запольская
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