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Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область

19Fortyfive: задача для ВСУ отбить Херсонскую область находится за гранью возможного

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал невозможной задачу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить Херсонскую область. Об этом он написал в статье для журнала 19Fortyfive.

«Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — написал американский военный. По его словам, на данный момент это не сможет сделать ни одна армия мира, а стремление Украины к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого российским силам необходимо дождаться, когда украинские военные израсходуют ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад, считает Дэвис.

Военный корреспондент Евгений Поддубный оценил план президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению на южные территории страны и охарактеризовал его фразой «тактика весьма предсказуема». Он заявил, что у Киева нет на это ни людей, ни средств, а вот у России система ответных мер уже готова.

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Марина Совина
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