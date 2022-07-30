Россию обвинили в попытке сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии

NRK: Военно-морской флот РФ пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии

Военно-морской флот России регулярно проводит ракетные стрельбы и другие учебные мероприятия вблизи 12-мильной морской зоны, пределы которой считаются территориальными водами Норвегии. Об этом говорится в материале телерадиокомпании NRK.

Москву обвинили в желании запугать Запад. Также автор материала считает, что российская сторона таким образом пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии.

Отмечается, что действия России у берегов Норвегии создают значительные неудобства для судоходства и рыболовства в регионе, так как во время ракетных стрельб обширные акватории нейтральных вод закрываются.

По данным телерадиокомпании, норвежские власти не могут ничего предпринять, так как все международные законы Россия соблюдает и действует исключительно в нейтральных водах.

Ранее сообщалось, что США и союзники отменили ежегодные военно-морские учения на Украине и перенесли маневры в болгарскую акваторию Черного моря. Пресс-секретарь евро-африканского командования ВМС США Тамара Лоуренс заявила, что учения Sea Breeze 2022 были отменены из-за боевых действий на Украине.