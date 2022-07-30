Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов

Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов

Пентагон заключил контракт на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ведомство, передает РИА Новости.

Отмечается, что контракт разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности достался компании Northrop Grumman Systems Corp. Его размер составил 3,29 миллиарда долларов. Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия составляет пять лет.

В мае Пентагон заключил контракт на разработку прототипов спутников с ядерным источником энергии с компаниями Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy. Осуществить демонстрационный орбитальный полет планируется в 2027 году.