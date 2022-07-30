Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов

Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов

Фото: Leah Millis / Reuters

Пентагон заключил контракт на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ведомство, передает РИА Новости.

Отмечается, что контракт разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности достался компании Northrop Grumman Systems Corp. Его размер составил 3,29 миллиарда долларов. Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия составляет пять лет.

В мае Пентагон заключил контракт на разработку прототипов спутников с ядерным источником энергии с компаниями Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy. Осуществить демонстрационный орбитальный полет планируется в 2027 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон отреагировал на удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
В Госдепе рассказали об умении Путина говорить без шпаргалки
Психолог объяснил популярный алгоритм манипуляции
Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов
Роструд напомнил об условиях переноса отпуска
В Британии назвали условие для отказа от поддержки Украины
Названо число принятых в США украинцев
Задержано руководство сгоревшего хостела в Москве
СМИ рассказали о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Захарова ответила экс-премьеру Болгарии про «длинную руку» Кремля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.