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Российские туристы сняли порно на развалинах древней армянской крепости

Российские туристы сняли порнографический ролик в древней крепости Эребуни в Армении

Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

Полиция Еревана проверяет порнографический ролик, который сняли российские туристы на развалинах древней крепости Эребуни, находящейся в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео было опубликовано на одном из порнографических сайтов, сейчас его уже удалили. На кадрах мужчина и женщина занимаются сексом во время прогулки по крепости Эребуни.

Комментариев от авторов видео на данный момент не поступало.

Ранее в Сочи двое россиян занялись сексом на сапах посреди многолюдного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину, которые вступили в половой контакт, плавая при этом на доске для сап-серфинга.

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Никита Абрамов
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