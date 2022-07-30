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В Россию вернулись семь женщин-поваров с удерживаемых на Украине судов

Москалькова заявила о возвращении в Россию семи женщин с задержанных на Украине судов

Фото: Shutterstock

Семь женщин-поваров из состава экипажей российских гражданских судов, удерживаемых на судоремонтных заводах Украины, вернулись в Россию. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.

«Их самочувствие нормальное», — уточнила она.

Также омбудсмен сообщила, что переговорила с капитанами судов, удерживаемых с февраля на Украине, и узнала о состоянии 67 российских моряков. По сведениям Москальковой, трое членов экипажа тяжело больны. У моряков есть еда и вода, а также предметы первой необходимости, однако им по-прежнему запрещают покидать судно, добавила она.

В связи с этим Москалькова призвала компетентные органы ускорить решение вопроса по возвращению на родину российских моряков. Речь идет об экипажах «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193».

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Варвара Кошечкина
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