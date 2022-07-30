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Руководство сгоревшего хостела в Москве обвинили в противодействии следствию

СК сообщил об активном противодействии со стороны руководства сгоревшего хостела в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Руководство хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек, оказывает активное противодействие следствию. Об этом сообщила следователь в Пресненском суде столицы, чьи слова передает ТАСС.

30 июля в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении учредителя хостела Рауфа Миронова и его дочери Элеоноры, которая является генеральным директором учреждения.

«Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы», — объяснила представитель Следственного комитета (СК).

Также она отметила, что после двух проверок хостела, которые проводились в 2019 и 2022 годах, руководство не устранило выявленные недостатки. Подобное отношение, считает следователь, привело к подобному ЧП.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

30 июля 55-летний учредитель организации и 24-летняя гендиректор были задержаны. На данный момент по месту их проживания идут обыски. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

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Никита Абрамов
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