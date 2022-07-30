В Иране арестовали обвиняемого в шпионаже шведа

Министерство разведки Ирана заявило об аресте гражданина Швеции по обвинению в шпионаже

Министерство разведки Ирана заявило об аресте обвиняемого в шпионаже гражданина Швеции. Об этом со ссылкой на информационное агентство IRNA сообщает Reuters.

«Министерство разведки сообщило, что гражданин Королевства Швеция арестован по обвинению в шпионаже», — приводит заявление пресс-службы ведомства IRNA.

Имя задержанного не уточняется. В мае 2022 года министерство иностранных дел Швеции опубликовало заявление об аресте гражданина страны в Иране, однако Тегеран тогда не сообщил об этом инциденте.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о готовности страны нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Он также отметил, что Иран является проблемой всего мира, а не только частной проблемой государства Израиль.