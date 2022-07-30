В Швеции допустили отключение электричества зимой

Dagens Nyheter: шведские электросети допустили возможность отключения электроэнергии зимой

Главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард допустил отключение электроэнергии в стране предстоящей зимой. Об этом он заявил газете Dagens Nyheter.

По его словам, все будет зависеть от эффекта, который окажет на энергетический рынок кризис на Украине. Он подчеркнул, что отключение может произойти либо автоматически, либо вручную. Длительность периодов Дамсгард не уточнил, однако он считает, что отключения электричества могут происходить в утренние часы, когда нагрузка на энергосеть наиболее высока.

Издание отметило, что часть потребителей может быть вынуждена сидеть без электричества во избежание аварии.

Ранее Великобритании предрекли напряженные периоды с электричеством грядущей зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей. The Telegraph сообщало, что Британия собирается полагаться на большее количество импортных источников энергии для поддержания освещения в зимний период.