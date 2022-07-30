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В Норвегии выразили сожаление из-за слов дипломата о ненависти к русским

МИД Норвегии выразил сожаление из-за высказывания дипломата Эллингсен о русских

Фото: Shutterstock

В МИД Норвегии выразили сожаление из-за скандала с участием сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Так, в МИД заявили, что высказывания дипломата о ненависти к русским не отражают политику страны или отношение ее жителей к россиянам. Представитель пресс-службы ведомства Тува Ронес Богснес добавила, что министерство начало проработку инцидента.

Ранее сообщалось, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила дипломат.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в высказывании Эллингсен прозвучало «нескрываемое национальное превосходство».

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Мария Гейн
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