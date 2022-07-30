Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США призвали Украину сменить тактику в отношении России

NI: США должны склонить Украину к завершению конфликта через компромисс с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Американские эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон призвали Украину сменить тактику в отношении России. Об этом они написали в своей статье для The National Interest (NI).

Авторы материала заявили, что американским властям следует склонить Киев к завершению конфликта на Украине через поиск компромисса на переговорах с Москвой. «В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся», — отметили они.

Эксперты считают, что соглашение должно учитывать интересы российской стороны. Они отметили, что дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменении в законодательстве с 1 августа
IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров
Байден отменил поездки из-за положительного теста на COVID-19
Зеленский призвал к эвакуации из подконтрольной Киеву части ДНР
Поветкин дал совет Александру Емельяненко
В США призвали Украину сменить тактику в отношении России
В Гаване начнут отключать электроэнергию из-за кризиса
Украинский военнопленный рассказал об ударе по колонии в Еленовке
Минобороны сообщило об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ
Москвич рассказал о популярной схеме мошенничества таксистов в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.