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Названо число принятых в США украинцев

Axios: США приняли более 100 тысяч украинцев за пять месяцев

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Представитель министерства внутренней безопасности США назвал число украинцев, принятых в стране за последние пять месяцев. Его слова передает издание Axios.

По словам чиновника, с марта Соединенные Штаты приняли более 100 тысяч украинцев. «Министерство внутренней безопасности продолжит принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательством президента Байдена», — сказал он.

В апреле глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой. «Наша цель заключается в том, чтобы этот конфликт завершился как можно быстрее, и украинцы и другие люди, вынужденные покинуть Украину, могли скорее вернуться в безопасную, стабильную, мирную и демократическую Украину», — заявил он.

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Марина Совина
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