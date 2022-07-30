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В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке

Спикер Госдумы Володин объяснил удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» боязнью трибунала

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Удар по СИЗО в Еленовке, где содержались плененные бойцы батальона «Азов» был нанесен с целью не допустить трибунала над руководством ряда стран. Такое объяснение в своем Telegram-канале дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За ракетным ударом стоят президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали бы давать показания», — заявил он.

Ранее схожее объяснение высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Пушилин. «Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания», — указал он.

Ранее стало известно о ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке. В результате атаки погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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