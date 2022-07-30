Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Зюганов рассказал об отказе на предложение Ельцина занять любой пост

Лидер КПРФ Зюганов заявил об отказе от предложения Ельцина занять любой пост

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал об отказе на предложение первого президента России Бориса Ельцина занять «любой пост». Слова политика приводит РИА Новости.

На форуме «Территория смыслов» Зюганов рассказал, что они с бывшим российским лидером были соседями. По его словам, однажды Ельцин после своего переезда в Москву сделал ему карьерное предложение, но он отказался. Зюганов подчеркнул, что не видел в жизни более нетрезвого и вероломного правителя.

«Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: "Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов"», — отметил Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что несколько раз заявлял в беседе с нынешним российским президентом Владимиром Путиным и в Государственной Думе, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге был специально «сооружен американцами».

Ранее народный артист России Николай Бурляев, ныне депутат Госдумы и соавтор законопроекта о запрете на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри, обвинил экс-президента России Бориса Ельцина в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Норвегии выразили сожаление из-за слов дипломата о ненависти к русским
Москвичи стало массово сдавать квартиры
Экс-фронтмен «Агаты Кристи» объяснил решение баллотироваться в депутаты
Гендиректора сгоревшего в Москве хостела арестовали на два месяца
В Сербии заявили о подготовке албанцами «ада» для сербов в Косово
Гендиректор сгоревшего на юге Москвы хостела удалила переписки с телефона
Столичный историк музыки отреагировал на новость о воссоединении t.A.T.u.
Зюганов рассказал об отказе на предложение Ельцина занять любой пост
Учредитель сгоревшего в Москве хостела заявил о готовности возместить ущерб
Правительство одобрило выделение средств на доплаты неработающим пенсионерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.