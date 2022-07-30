Зюганов рассказал об отказе на предложение Ельцина занять любой пост

Лидер КПРФ Зюганов заявил об отказе от предложения Ельцина занять любой пост

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал об отказе на предложение первого президента России Бориса Ельцина занять «любой пост». Слова политика приводит РИА Новости.

На форуме «Территория смыслов» Зюганов рассказал, что они с бывшим российским лидером были соседями. По его словам, однажды Ельцин после своего переезда в Москву сделал ему карьерное предложение, но он отказался. Зюганов подчеркнул, что не видел в жизни более нетрезвого и вероломного правителя.

«Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: "Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов"», — отметил Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что несколько раз заявлял в беседе с нынешним российским президентом Владимиром Путиным и в Государственной Думе, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге был специально «сооружен американцами».

Ранее народный артист России Николай Бурляев, ныне депутат Госдумы и соавтор законопроекта о запрете на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри, обвинил экс-президента России Бориса Ельцина в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости».