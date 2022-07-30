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Россиянам напомнили о влиянии отпусков на рост заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Зверев: на курортах из-за скученности людей COVID-19 продолжает передаваться

Фото: Shutterstock

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев напомнил о влиянии отпусков у граждан на рост заболеваемости коронавирусом в стране. Его слова приводит ТАСС.

Несмотря на то что сейчас россияне в основном путешествуют внутри страны, отметил Зверев, из-за большой скученности людей на курортах заболевание продолжает передаваться.

Вирусолог также посчитал, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается осенью, когда люди будут массово возвращаться домой. В этой связи он отметил Москву и Санкт-Петербург как на основные пересадочные пункты.

Ранее группа ученых из США выявила риск развития длительных симптомов коронавирусной инфекции у детей. Согласно полученным данным, дети, у которых изначально было множество проявлений COVID-19, подвергались более высокому риску длительного течения заболевания.

Антон Похиляк
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