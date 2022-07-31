Российский игрок НХЛ порассуждал о своей американизации

Российский игрок НХЛ Павел Бучневич рассказал, что не американизировался за шесть лет

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич порассуждал о том, как на него повлияли шесть лет выступлений в США. Об этом сообщает Sport24.

По словам нападающего, за это время он не успел американизироваться. «Я такой же русский парень. Конечно, взрослею, и что-то меняется, но не считаю, что как-то американизировался за это время», — заявил Бучневич.

18 июля российский нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о своих тратах в Канаде. Хоккеист заявил, что платит за аренду апартаментов 2,3 тысячи канадских долларов (103 тысячи рублей) в месяц.

Бучневич играет в НХЛ с 2016 года. Его первым клубом за океаном был «Нью-Йорк Рейнджерс».