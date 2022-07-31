Россия собралась создать базы для флота в Индийском океане и Красном море

Россия собирается создать пункты обеспечения ВМФ в Красном море и Индийском океане

Россия собирается создать пункты материально-технического обеспечения для кораблей Военно-морского флота в Красном море и Индийском океане. Об этом говорится в Морской доктрине, подписанной 31 июля президентом Владимиром Путиным.

Указывается, что пункты обеспечения (ПМТО) ВМФ России в этих регионах необходимы для сохранения и поддержания военно-морского присутствия России в районе Персидского залива. Предусматривается использование инфраструктуры государств региона «в интересах военно-морской деятельности РФ».

Кроме того, ПМТО за рубежом собираются формировать и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Базы необходимы для «межфлотских переходов сил ВМФ», а также для контроля за безопасностью в море.

В доктрине объясняется, что отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами России для кораблей и ВМФ является одним из основных рисков для морской деятельности.

В 2020 году было одобрено создание базы для кораблей ВМФ РФ в Судане. Позднее Судан заявил о готовности разместить на своей территории базу ВМФ в обмен на пакет экономической помощи.