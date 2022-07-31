Спасенная от банки в пасти медведица вернулась в дикую природу

Медведица, из пасти которой вытащили банку из-под сгущенки, вернулась в дикую природу

Белая медведица на острове Диксон на севере Красноярского края, которую недавно спасли, вытащив застрявшую в пасти банку из-под сгущенки, вернулась в дикую природу, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, инспекторы ведомства облетели на вертолете территорию, куда была выпущена медведица после освобождения от банки. Инспекторы осмотрели в том числе побережье Карского моря. Следов медведицы обнаружено не было, из чего Радионова сделала вывод, что она благополучно вернулась в дикую природу.

«Ученые и специалисты, осматривая медведицу на месте, пришли к выводу, что она не нуждается в передержке», — отметила она. Радионова также попросила местных жителей по возможности зафиксировать зверя на фото и видео и поделиться с Росприроднадзором.

В июле на Диксоне заметили медведицу, в пасти которой застряла банка из-под сгущенки. Животное вышло к людям, но не позволило снять банку.

Спасать животное, которое из-за невозможности есть и пить находилось на грани истощения, отправились специалисты из Москвы. Они усыпили медведицу, вытащили банку, отвезли ее в сторону от населенных пунктов и выпустили в природу.