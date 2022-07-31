Число пострадавших от отравления в Приморье детей возросло до 43

В СКР Приморского края сообщили, что число отравившихся в детском лагере возросло до 43

В Приморье число пострадавших от отравления в детском лагере возросло до 43. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону, передает РИА Новости.

Так, в пресс-службе уточнили, что сообщение об отравлении несовершеннолетних детей поступило в правоохранительные органы Приморского края утром в воскресенье, 31 июля.

При этом в ведомстве сообщили, что по факту инцидента инициирована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Ранее сообщалось, что 35 детей и один взрослый, отравившиеся в детском лагере «Юность» в Артеме, были госпитализированы в больницы Приморского края 31 июля. Позже в Министерстве здравоохранения региона рассказали, что состояние пострадавших остается стабильным и не вызывает угрозы жизни.