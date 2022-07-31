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В Приморье 35 детей госпитализированы после отравления в детском лагере

В Приморье 35 детей госпитализированы после отравления в детском лагере «Юность»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Больницы Приморского края приняли на госпитализацию 35 детей и одного взрослого, отравившихся в детском лагере «Юность» в Артеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Госпитализированы 35 детей в больницы Артема и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере «Авангард» в городе Мирный Архангельской области. Позднее число отравившихся выросло до 23 человек.

В июне в другом российском регионе — Подмосковье — четверо детей отравились неизвестным веществом. По словам матери детей, взрослые услышали сильный хлопок из соседней квартиры. После этого из помещения повалил дым. Дети ненадолго потеряли сознание.

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Марина Совина
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