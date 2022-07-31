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Стало известно о состоянии отравившихся детей в приморском летнем лагере

Минздрав: состояние отравившихся детей в летнем лагере в Приморье остается стабильным

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Состояние отравившихся детей в летнем лагере в Приморье не вызывает угрозы жизни и остается стабильным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«У всех пострадавших состояние стабильное, угрозы жизни нет. За сутки отмечаются улучшения состояния пациентов», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что больницы Приморского края приняли на госпитализацию 35 детей и одного взрослого, отравившихся в детском лагере «Юность» в Артеме.

В июне в другом российском регионе — Подмосковье — четверо детей отравились неизвестным веществом. По словам матери детей, взрослые услышали сильный хлопок из соседней квартиры. После этого из помещения повалил дым. Дети ненадолго потеряли сознание.

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Марина Совина
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