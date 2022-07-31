Сборная Англии по футболу впервые выиграла чемпионат Европы среди женщин

Сборная Англии по футболу обыграла Германию в финале женского чемпионата Европы

Сборная Англии по футболу выиграла у сборной Германии в финале чемпионата Европы среди женщин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на лондонском стадионе «Уэмбли». В основное время матча команды победителя не выявили. Сперва на 62-й минуте в составе англичанок отличилась Элла Тун. Немки сравняли счет благодаря точному удару Лины Магулль на 79-й минуте.

Во втором добавленном тайме англичанкам удалось добиться исторической победы. Гол на счету Клои Келли. Сборная Англии впервые завоевала золото женского ЧЕ.

Сборная Германии является рекордсменом турнира. На счету немецкой команды восемь побед. Чемпионат Европы проводится с 1984 года.

