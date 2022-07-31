Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президента

La Hora: в армии Гватемалы опровергли информацию о покушении на президента Джамматтеи

Фото: Guatemala Army / Reuters

Официальный представитель армии Гватемалы Рубен Тельес уточнил информацию об обстреле кортежа президента центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи. Он опроверг данные о покушении на главу государства. Об этом пишет La Hora.

«Нападение на делегацию не подтверждаем. Событие произошло на удаленном посту безопасности, но да, в районе, где находился президент», — приводит издание слова Тельеса. Он уточнил, что делегация во главе с Джамматтеи находилась как минимум в двух километрах от места перестрелки военных с гражданскими лицами в муниципалите Хакальтенанго, рядом с границей Мексики.

Как пояснил Тельес, гватемальские военные велели остановиться приближающемуся к ним автомобилю, однако люди, находившиеся в его салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь. Один из участников перестрелки получил ранения и был госпитализирован, остальные скрылись в Мексике.

Ранее радиостанция Sonora сообщила, что несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи на северо-западе республики. Часть участников перестрелки сбежала на территорию Мексики, где местные военные задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Киеву части ДНР
Армия Гватемалы уточнила информацию об обстреле кортежа президента
«Почта России» сообщила об утечке данных клиентов
Захарова придумала скороговорку про изоляцию Байдена из-за COVID-19
Работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии
В Запорожье сообщили о возможном срабатывании системы ПВО в Мелитополе
Собчак пожаловалась на лень и обжорство
Шойгу оценил работу ВМФ по защите России
Стало известно о впечатлениях Путина после посещения фортов Кронштадта
Полянский прокомментировал попытки переложить на Россию вину за удар по Еленовке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.