Футболист «Торпедо» забил гол ударом пяткой в прыжке

Футболист «Торпедо» Давид Караев забил гол ударом пяткой в прыжке в матче РПЛ

Российский и азербайджанский нападающий столичного «Торпедо» Давид Караев отметился голом в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Ролик доступен в сообществе «Матч! Премьер» во «ВКонтакте».

27-летний футболист открыл счет в матче на 19-й минуте. Караев воспользовался передачей партнера и отправил мяч в ворота соперников ударом пяткой в прыжке.

Караев — один из новичков «Торпедо». Он присоединился к команде 7 июня. Ранее нападающий выступал за «СКА-Хабаровск». Большую часть карьеры форвард провел в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. В сезоне-2020/2021 он сыграл шесть матчей в РПЛ за «Урал» и не отметился результативными действиями.

Караев в составе «КАМАЗа» становился серебряным призером ПФЛ. На его счету один матч за сборную Азербайджана U-18.