В Косово раздались сигналы воздушной тревоги

В северной части Косово раздались сигналы воздушной тревоги, сербы строят баррикады

В северной части Косово вечером 31 июля раздались сигналы воздушной тревоги, сербское население региона начало строить баррикады, сообщает портал Novosti.rs.

Отмечается, что сирены прозвучали после 17:30 по местному времени. Перед пограничной базой косовской полиции в Косовска-Митровице замечены полицейские в полном обмундировании и вооруженные автоматами оружием. Отмечается, что сербы стали строить баррикады, чтобы преградить путь албанскому спецназу в городах Рударе и Зупча.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти самопровозглашенной республики Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов.

С 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Дату прекращения действия сербских документов назвали власти самопровозглашенной республики.