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Володин перечислил вступающие в силу с августа законы

Спикер Госдумы Володин рассказал о списке законов, вступающих в силу с 1 августа 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

C 1 августа 2022 года увеличатся пенсии работающих пенсионеров и вступят в силу новые поправки в федеральный закон «Об оружии», а Федеральная Налоговая служба (ФНС) сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам. О списке вступающих силу изменений рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — перечислил спикер.

С августа у самозанятых граждан появится возможность встать на учет через портал госуслуг, на котором теперь смогут зарегистрироваться граждане народных республик Донбасса — ДНР и ЛНР, а также граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Помимо этого, ФНС сможет снимать статус налоговой тайны с данных о налогоплательщика для передачи их третьим лицам, но только с разрешения самого налогоплательщика.

Новые поправки в закон об оружии уточнят условия покупки огнестрельного длинноствольного нарезного оружия. В законе появится пункт, запрещающий его коллекционирование, если у гражданина будет отсутствовать разрешение на его приобретение.

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