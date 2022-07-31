Россия передала ООН доказательства вины Киева в ударе по Еленовке

Полянский: РФ передала ООН данные, свидетельствующие о вине Киева в ударе по Еленовке

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу данные, свидетельствующие о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке в ДНР.

«Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», — отметил дипломат.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Вооруженными силами Украины был нанесен ракетный удар по колонии в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара погибли 50 граждан Украины.