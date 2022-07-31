Россия осудила попытки Киева свалить на Москву вину за обстрел в Еленовке

Полянский: Россия указала генсеку ООН на попытки Киева свалить вину за обстрел в Еленовке

Россия в разговоре с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем осудила попытки Киева свалить вину за обстрел СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале

«Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский Постпред на заседании СБ 29 июля)», — написал российский дипломат.

В своем заявлении он также призвал ООН «безотлагательно дать объективную оценку произошедшему».

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», 29 июля уведомило Минобороны России. На месте обстрела тюрьмы были найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. С конца июня HIMARS применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.