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Губернатор Севастополя показал фото из атакованного штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя Развожаев показал фото из атакованного беспилотником штаба ЧФ

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал в личном Telegram-канале фотографии последствий удара украинского беспилотного летательного аппарата.

Он рассказал, что на месте работает ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота Развожаев сообщил ранее 31 июля. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены. Губернатор попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

По последним данным, число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота достигло шести. Состояние двух человек средней тяжести. У других — легкие ранения.

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Алина Гончарова
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