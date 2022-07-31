Губернатор Севастополя показал фото из атакованного штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя Развожаев показал фото из атакованного беспилотником штаба ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал в личном Telegram-канале фотографии последствий удара украинского беспилотного летательного аппарата.

Он рассказал, что на месте работает ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота Развожаев сообщил ранее 31 июля. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены. Губернатор попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

По последним данным, число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота достигло шести. Состояние двух человек средней тяжести. У других — легкие ранения.