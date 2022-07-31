Захарова назвала полет Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом

Представитель МИД Захарова назвала полет Пелоси в Азию неадекватным и сюрреалистичным

Полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) выглядит опасным военно-политическим авантюризмом. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telergam-канале. Пелоси она назвала «политичкой».

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полетами во сне и наяву". Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что «стрелка компаса крутится как ненормальная <...>, прицел сбит, и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи».

Пелоси планировала посетить Тайвань в августе, хотя пока эта информация не подтверждена официально. По данным издания Politico, она планировала нанести визит на остров еще в апреле, но не поехала из-за коронавируса. Эта поездка стала бы первым посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса США за последние 25 лет.