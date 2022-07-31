Снявшие порно в армянской крепости россияне записали еще одно видео

Снявшие порно на развалинах армянской крепости россияне записали видео с извинениями

Супружеская пара, снявшая порно на развалинах армянской крепости Эребуни, записала еще одно видео — в этот раз с извинениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Станислав Маметов вместе с супругой приехали в Армению в отпуск. Сейчас россияне уехали из Еревана в другой армянский город и в ближайшую неделю возвращаться домой не планируют.

«Уважаемый армянский народ, я прошу у вас прощения за наш поступок. Мы не поняли, что крепость Эребуни является сакральным объектом», — сказал Маметов в видео. Он сообщил, что сразу же удалил видео, как понял, что оно возмущает зрителей, и пообещал больше не снимать подобных роликов.

30 июля стало известно, что полиция Еревана начала проверку порноролика, снятого россиянами на развалинах крепости Эребуни. Сообщалось, что видео было опубликовано на одном из порнографических сайтов, но после его удалили.