Российская армия отчиталась об уничтожении 50 украинцев

Минобороны заявило об уничтожении 50 украинских военных в ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили 50 украинских военных. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы „Мста-Б“ и десять единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Кроме того, генерал рассказал, что ВКС России нанесли авиаудар по территории механического техникума имени А.А. Морозова в Харькове, где находился пункт временной дислокации украинского формирования «Кракен».

31 июля стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Они были сбиты в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.