Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации бойцов «Кракена»

Минобороны сообщило об уничтожении до 350 бойцов «Кракена» в техникуме Харькова

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар по территории механического техникума имени А.А. Морозова в Харькове, где находился пункт временной дислокации украинского формирования «Кракен». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожены 11 единиц военной техники», — отчитались в ведомстве.

Ранее Конашенков заявил, что за пошедшие сутки в результате ударов ВКС России в Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 100 военнослужащих и 25 единиц военной техники.

31 июля стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Они были сбиты в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.