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Шойгу оценил работу ВМФ по защите России

Глава Минобороны Сергей Шойгу: моряки ВМФ России успешно обеспечивают безопасность страны
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российский Военно-морской флот (ВМФ) успешно обеспечивают безопасность страны. Такую оценку работы моряков по защите государства дал глава Минобороны Сергей Шойгу в своем поздравлении с Днем ВМФ, опубликованном на сайте министерства.

Министр отметил, что моряки Военно-морского флота России «наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства».

Шойгу выразил благодарность ветеранам, участвующим в патриотическом воспитании молодежи, а также поздравил военнослужащих, работников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

29 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Подготовкой мероприятия занимается Минобороны России. В ходе парада глава государства утвердит Морскую доктрину РФ и подпишет указы об утверждении Корабельного устава ВМФ России.

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Марина Совина
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