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Раскрыто число пользователей платных подписок Apple

Appleinsider: число пользователей платных сервисов Apple достигло рекордных 816 миллионов

Фото: Raphael Wild / Unsplash

На различные цифровые сервисы Apple оказались подписаны более 800 миллионов человек. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Статистика была раскрыта в ходе отчета Apple об итогах второго квартала. Глава корпорации Тим Кук заявил, что число пользователей сервисов достигла рекордных 816 миллионов. По словам Кука, к ним относятся потребители продуктов Apple, которые оформили подписки по крайней мере на один платный сервис.

К платным сервисам Apple относятся облачное хранилище iCloud, стриминговый сервис Apple Music, онлайн-кинотеатр Apple TV+, различные платные приложения в App Store.

По словам журналистов, Apple постепенно наращивает прибыль от сервисов — за указанный квартал компания заработала 19,8 миллиарда долларов. Год назад подписки принесли корпорации около 17 миллиардов долларов. В январе 2022 года финансовый директор компании Лука Маэстри рассказал, что на различные сервисы Apple оказались подписаны около 785 миллионов потребителей.

В начале апреля Apple начала тестировать новый вид подписок на сервисы, позволяющий незаметно увеличивать стоимость услуг. Журналисты издания TechCrunch обратили внимание на возмущение пользователей цифровых продуктов компании.

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Андрей Ставицкий
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