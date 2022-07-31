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В США столкнулись с дефицитом вакцины от оспы обезьян

Washington Post: в США столкнулись с дефицитом вакцины от оспы обезьян

Eduardo Parra / Keystone Press Agency

В США возник дефицит вакцины от оспы обезьян. Миллион людей из группы высокого риска могут не получить две дозы вакцины Jynneos в течение нескольких месяцев, если число случаев заболевания продолжит расти. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как отмечает издание, в начале этой недели власти США сообщили о поступлении около 800 тысяч доз вакцины. Однако их недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом, а новые дозы поступят только в октябре. Двухфазной вакцины Jynneos достаточно только для трети из 1,6 миллиона геев и бисексуалов, которых власти считают подверженными наибольшему риску.

По словам эксперта в области здравоохранения вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Стивена Моррисона, вероятно, потребуется 3,2 миллиона доз вакцины, чтобы привить подверженную риску группу населения. Он добавил, что к концу 2022 года в стране не будет даже и двух миллионов доз. Сейчас у властей имеется свыше одного миллиона доз вакцины.

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Юлия Мискевич
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