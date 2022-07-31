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При обстреле Николаева погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании

При обстреле Николаева погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании Вадатурский

Фото: Marko Djurica / Reuters

При обстреле Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Вместе с Вадатурским погибла его жена Раиса. Ему было 74 года.

Предприниматель входил в список 100 крупнейших украинских бизнесменов по версии Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов. В 2007 году ему было присуждено звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны на стоянке в Энергодаре в Запорожской области. Глава администрации региона Евгений Балицкий рассказал, что удар был нанесен с помощью беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. По его словам, удар уничтожил автомобили, повредил три жилых дома, магазин, гостиницу и общежитие Запорожской АЭС.

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Виктория Кондратьева
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