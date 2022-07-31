В Севастополе решили не переносить отмененные мероприятия в честь Дня ВМФ

Губернатор Севастополя Развожаев: праздничные мероприятия ко Дню ВМФ переноситься не будут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что праздничные мероприятия ко Дню ВМФ, отмененные из-за атаки на штаб Черноморского флота, переноситься не будут. О данном решении в воскресенье, 31 июля, сообщает ТАСС.

По словам главы города, переносить мероприятия на другой день нет «нет смысла», поскольку все, кто ждал праздника, отметят его сегодня. «Единственное — не будет массовых мероприятий», — сказал Развожаев и подчеркнул, что не планируется отменять только соревнования по хайдайвингу. Измененная дата спортивного мероприятия пока неизвестна.

При этом губернатор отметил, что все сотрудники правоохранительных органов города находятся в мобилизованном состоянии, в связи с чем поводов для паники в настоящее время нет. «Сейчас, скорее всего, примем решение о повышении уровня террористической безопасности», — добавил он.

Ранее 31 июля сообщалось, что штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован Вооруженными силами Украины с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно полученным данным, число пострадавших достигло шести. Состояние двух человек оценивается как средне-тяжелое.

