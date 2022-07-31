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Горняков из обесточенной в ДНР шахты вывели на поверхность

Горняков из обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР вывели на поверхность

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Всех горняков из обесточенной шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике (ДНР) вывели на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики республики в Telegram.

По данным министерства, пострадавших в результате инцидента нет. О горняках из другого обесточенного объекта, шахты имени Абакумова, не сообщается.

Ранее 31 июля шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. В первой шахте под землей в этот момент находились 72 человека, во второй — пять человек.

После отключения энергии их стали выводить на поверхность.

В начале июля 66 человек оказались заблокированы под землей в шахте имени Засядько вблизи Донецка. Это произошло из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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Антон Похиляк
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