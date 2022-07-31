Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Белоруссии раскрыли планы по использованию хорошего урожая зерна

Белорусский министр Брыло: Минск не будет экспортировать зерно, несмотря на хороший урожай

Фото: Pixabay

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло рассказал, что в стране ожидается хороший урожай зерна, а также раскрыл планы по его использованию. По его словам, несмотря на это, Минск не планирует экспортировать данный вид товара, сообщает РИА Новости.

«Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства», — заявил он.

Брыло отметил, что государство стремится экспортировать не зерно, а конечную продукцию, например молоко или мясные изделия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что боевые действия могут привести к двукратному падению урожая в стране. Он подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день является предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чубайс попал в реанимацию
Гостиницы Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России
В Белоруссии раскрыли планы по использованию хорошего урожая зерна
Названа главная причина роста числа заражений COVID-19 летом
В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
В ДНР рассказали об обстреле Доломитного ВСУ снарядами «натовского калибра»
В Госдуме оценили призыв Зеленского об эвакуации с территории ДНР
Слова Путина о «грозном оружии» России вызвали панику в Британии
Врач назвал возможную причину развития у Чубайса синдрома Гийена-Барре
Россияне назвали три главных фактора при выборе работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.