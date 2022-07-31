В Белоруссии раскрыли планы по использованию хорошего урожая зерна

Белорусский министр Брыло: Минск не будет экспортировать зерно, несмотря на хороший урожай

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло рассказал, что в стране ожидается хороший урожай зерна, а также раскрыл планы по его использованию. По его словам, несмотря на это, Минск не планирует экспортировать данный вид товара, сообщает РИА Новости.

«Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства», — заявил он.

Брыло отметил, что государство стремится экспортировать не зерно, а конечную продукцию, например молоко или мясные изделия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что боевые действия могут привести к двукратному падению урожая в стране. Он подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день является предотвращение глобального продовольственного кризиса.