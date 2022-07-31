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Зеленский предупредил о двукратном падении урожая из-за боевых действий

Президент Украины Зеленский предупредил о двукратном падении урожая из-за боевых действий

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Боевые действия на Украине могут привести к двукратному падению урожая в стране. Об этом украинский президент Владимир Зеленский предупредил в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — предотвратить глобальный продовольственный кризис. По его словам, пока Киеву удается найти альтернативные пути для поставок своих зерновых.

Ранее стало известно, что 16 судов с украинским зерном прибудут в территориальные воды Турции 3 августа, откуда они отправятся в Сомали. Сообщалось, что караван с зерновыми с Украины будут сопровождать беспилотники.

Соглашение о вывозе украинского зерна было подписано представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля в Стамбуле. Документ устанавливал порядок вывоза украинских зерновых через специально созданные коридоры в Черном море. Кроме того, ООН подписал отдельный меморандум с Россией, в котором пообещал приложить все усилия для снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции и удобрений.

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Виктория Кондратьева
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