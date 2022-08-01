Австралию предупредили о дефиците газа

ACCC: Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа в 2023 году

В 2023 году Австралия рискует столкнуться с экономически опасным дефицитом природного газа. Об этом предупредила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), передает «Интерфакс».

Сложнее всего ситуация может складываться на восточном побережье страны, где располагаются крупнейшие города: там нехватка газа рискует привести к вынужденному закрытию производств. Аналитики ACCC указали, что сейчас крупные производители сжиженного природного газа (СПГ) планируют экспортировать большую часть незаконтрактованных объемов. Но вместо этого им стоит нарастить внутреннее предложение, чтобы предотвратить возникновение дефицита.

В начале июня стало известно, что Австралия оказалась на грани энергетического кризиса из-за нехватки газа и растущих цен на топливо. Помимо нестабильности на мировых энергетических рынках кризис в стране также приблизили неблагоприятные погодные условия. Как сказал министр по вопросам климата и энергетики страны Крис Боуэн, потребительский спрос на газ и электричество увеличился из-за резкого похолодания на юго-восточном и восточном побережье континента.

По его мнению, смягчить ситуацию возможно при помощи перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако это случится нескоро.