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Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую батарею в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении украинской артиллерийской батареи в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Уманского в Донецкой народно республике (ДНР). Об этом в понедельник, 1 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были подавлены восемь взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также шесть артиллерийских и минометных взводов ВСУ возле Сухой Балки, Петровского, Водяного, Тоненького, Курдюмовки и Дзержинска в ДНР.

Конашенков добавил, что российские войска также уничтожили на территории республики два украинских склада с боеприпасами в районе Северска и Калеников.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 4621 единицу военной автомобильной спецтехники. 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, 778 боевых машин РСЗО, 4215 бронемашин, 361 зенитный ракетный комплекс, 1659 беспилотников, 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры ракетных ударов с российского корабля по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. На видео также присутствуют кадры попаданий по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Константин Лысяков
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