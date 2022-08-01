Морские слоны отследили гигантскую «каплю»-убийцу в океане

В Калифорнийском университете отследили потепление в Тихом океане с помощью морских слонов

Биологи и океанологи Калифорнийского университета в Санта-Круз отследили обстоятельства появления «капли»-убийцы — гигантской области теплой воды в океане, появившейся в конце 2013 года и просуществовавшей до 2015 года. Для этого ученые проанализировали данные, собранные датчиками, закрепленными на телах морских слонов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Oceans.

Во время сезона кормления многие морские слоны мигрируют в северо-восточную часть Тихого океана, на расстояние 3-12 тысяч километров, где ныряют на большие глубины (от 500 до 1700 метров). Носимые ими датчики, такие как CTD-SRDL (Satellite Relay Data Loggers), которые прикрепляются к голове животного, позволили собрать данные о температуре и солености в глубоких слоях во всей этой области.

В 2013-2015 годах здесь возникла морская волна тепла, получившая название Северо-Тихоокеанский Блоб, когда средняя температура воды на площади 11 миллионов квадратных километров повысилась примерно на шесть градусов выше нормы. Потепление, которое повлекло за собой размножение токсичных водорослей, убило более ста миллионов особей тихоокеанской трески и полмиллиона морских птиц; также сократилась численность горбатых китов, морских львов, лосося, криля и других животных.

Согласно информации, которую удалось собрать с помощью 71 особи морских слонов, аномально высокие температуры затронули огромный слой толщиной один километр, и подповерхностное потепление продлилось вплоть до 2017 года — это намного дольше того срока, когда поверхностные температуры пришли к норме. Аномалия объясняется перемещением теплых и соленых субтропических вод на север на глубине 200 метров.

Ожидается, что, как и другие экстремальные климатические явления, частота, масштабы и продолжительность морских тепловых волн в будущем увеличатся, что представляет собой растущую угрозу для уязвимых экосистем. Кроме того, это может повлечь за собой значительный ущерб промысловой отрасли. Например, из-за Блоба 2013-2015 годов, повлекшего цветение ядовитых водорослей, пришлось остановить нескольких промыслов, что привело к значительным экономическим потерям в сообществах вдоль западного побережья Северной Америки.